Stała ona na stanowisku, że nie musi tego robić, ponieważ pomimo zlecenia jej tego konkretnego transportu główny przewoźnik pozostawał ten sam. Rzecznik MŚP, do którego skargę złożył ukarany podmiot, na poparcie tej tezy przywołał pisma Ministerstwa Finansów kierowane do organizacji pracodawców Transport i Logistyka Polska. Stwierdzono w nich, że „za przewoźnika uznaje się ten podmiot, który zawarł umowę przewozu i odpowiada za ten przewóz. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego podmiot, który zawarł taką umowę, może podzlecić przewóz rzeczy, jednakże to on nadal pozostaje stroną umowy przewozu”.