„To NIE jest opłata roczna. To jednorazowa opłata od wniosku” firmy o zatrudnienie pracownika spoza USA – napisała w sobotę rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt na X.

Leavitt podkreśliła, że osoby, które już są posiadaczami wizy H-1B i przebywają poza Stanami Zjednoczonymi, nie będą musiały płacić 100 tys. dol. za ponowny wjazd do USA.

Minister handlu USA Howard Lutnick powiedział w piątek, że nową opłatę będzie trzeba uiszczać co roku, ale „szczegóły są jeszcze analizowane”.

Niektóre firmy, w tym Microsoft, JPMorgan czy Amazon, zareagowały na tę zapowiedź rekomendacją dla pracowników, by pozostali w USA – wynika z wewnętrznych e-maili, do których uzyskała dostęp agencja Reutera.

Wizy H1-B to wizy dla pracowników z określoną specjalizacją, lecz najczęściej używane w sektorze IT, w tym przez największe koncerny technologiczne. Sprawa tych wiz była jedną z osi sporu wewnątrz protrumpowskiego ruchu MAGA: krytycy programu twierdzili, że był on nadużywany i wypychał Amerykanów z miejsc pracy w USA, zaś inni, w tym szef Tesli i SpaceX Elon Musk - że program jest kluczowy dla pozyskiwania najbardziej utalentowanych ludzi z całego świata.(PAP)