Co do zasady, gdy wycieczka jest odwoływana, to zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych podróżny ma prawo do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów. Warunkiem jest pojawienie się nieuniknionej lub nadzwyczajnej okoliczności w miejscu docelowym imprezy lub w jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację wydarzenia. Również organizator ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę z podróżnym z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Wtedy też, gdy dojdzie do uzasadnionego rozwiązania umowy którejkolwiek ze stron, organizator wypłaca podróżnemu należną mu kwotę w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy.