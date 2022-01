Artykuł 29 ust. 1a zmienionego nowelizacją prawa budowlanego pozwala na wznoszenie tylko na podstawie zgłoszenia i przy uproszczonych do minimum formalnościach wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Ich powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 70 mkw., a obszar oddziaływania ma mieścić się w całości na działce lub działkach, na których je zaprojektowano. W praktyce powierzchnia całkowita przy dwóch kondygnacjach wynieść może ponad 100 mkw., a ewentualna antresola doda jeszcze 20‒30 mkw. Budowa domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 mkw. wymaga zgodności z planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy. Tę ostatnią organ wyda jednak w postępowaniu uproszczonym, będzie miał na to tylko 21 zamiast 90 dni. Stroną postępowania o wydanie warunków zabudowy jest wyłącznie wnioskodawca, a więc sąsiedzi nie będą mieli możliwości, aby zaprotestować przez złożenie odwołania czy skargi do sądu administracyjnego. Już samo to może być zachętą do inwestowania w tym trybie. A dodatkowo jeszcze nie trzeba będzie prowadzić dziennika budowy ani ustanawiać jej kierownika. Ponadto wyłączono możliwość wniesienia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej (zazwyczaj powiat) sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy. Nawet gdyby starosta miał podejrzenia, że oświadczenie albo jakikolwiek inny element wniosku nie jest prawdziwy, to właściwie nie może z tym nic zrobić. Inwestycji nie zablokuje, może jedynie złożyć donos do organów ścigania. To oznacza, że do prac będzie można przystąpić od razu po zgłoszeniu i zawiadomieniu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia prac.