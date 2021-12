Konsekwencją takiego podejścia jest wprowadzenie kompleksowych zmian do obecnej krajowej regulacji. Zgodnie z projektem do umów zobowiązujących do przeniesienia na konsumenta własności towaru (rozumianej jako rzecz ruchoma) nie będą znajdowały zastosowania obecne przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi. W to miejsce zostanie wprowadzona autonomiczna regulacja dotycząca tzw. rękojmi konsumenckiej. Projekt odchodzi od pojęcia wad na rzecz „zgodności towaru z umową”. Za brak takiej zgodności przedsiębiorca będzie ponosił wobec konsumenta odpowiedzialność w ramach rękojmi.