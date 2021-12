Zakład ubezpieczeń, który wypłacił sąsiadowi odszkodowanie, może skierować swoje roszczenia wtórnie wobec przedsiębiorcy. W tym zakresie działa bowiem na podstawie art. 828 par. 1 zdanie pierwsze k.c. Tamże zaś postanowiono, że – jeżeli nie umówiono się inaczej – z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. W orzecznictwie sądowym akcentuje się, że przesłanką konieczną powstania prawa regresu w stosunku do sprawcy szkody jest wypłacenie przez zakład ubezpieczeń świadczenia na rzecz poszkodowanego (por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 29 września 2016 r., sygn. akt I ACa 340/16). Skoro więc zakład ubezpieczeń dokonał wypłaty odszkodowania dla poszkodowanego sąsiada, to zyskał prawną możliwość domagania się od przedsiębiorcy zwrotu jego wysokości.