Część klasy politycznej dostrzega potrzebę zmian legislacyjnych, które wyszłyby naprzeciw niezależnej kontroli państwowej. Przykładem takiej propaństwowej postawy jest projekt zmiany ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli złożony przez Koło Poselskie Polskie Sprawy. Pod projektem podpisali się także przedstawiciele innych środowisk politycznych. Według posłanki Agnieszki Ścigaj z Koła Poselskiego Polskie Sprawy wnikliwa praca kontrolerów nie powinna kończyć się na opublikowaniu wyników kontroli, jak to jest teraz. W przypadku, gdyby wyniki kontroli potwierdzały istnienie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, NIK powinien mieć uprawnienia do składania aktów oskarżenia bezpośrednio do sądu. Jak twierdzi posłanka Ścigaj, „w sytuacji, kiedy funkcja prokuratora generalnego jest połączona z funkcją ministra sprawiedliwości i obsadzona przez polityka z obozu władzy, nie można liczyć na to, że wykryte przez NIK nieprawidłowości doczekają się uczciwych postępowań prokuratorskich”. Dodaje, że Najwyższa Izba Kontroli cieszy się jednym z największych kapitałów zaufania społecznego wśród instytucji publicznych. Dlatego z całą pewnością powinna posiadać uprawnienia inicjowania postępowania przed sądem. Oczywiście dotyczy to tylko sytuacji, w których zaistnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa uzasadnione w toku kontroli. Uprawnienia prokuratorskie NIK pozwolą uniknąć patologicznych sytuacji, w których, tak jak było to w przypadku Funduszu Sprawiedliwości, prokurator generalny musiałby złożyć zawiadomienie sam na siebie.