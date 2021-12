Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu jest jedną z kluczowych zasad zamówień publicznych. Na gruncie poprzedniego prawa zamówień publicznych (p.z.p.) została ona wyrażona w art. 22a ust. 1a, zgodnie z którym „zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności”. W obecnym stanie prawnym zasadę tę w sposób tożsamy wyraża art. 112 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Zasada proporcjonalności stanowi element każdej procedury przetargowej i służy weryfikacji kwestii zasadniczej, czyli tego, czy dany podmiot jest lub nie jest zdolny do wykonania zamówienia. Zarówno art. 22a ust. 1a poprzedniego p.z.p., jak i art. 112 ust. 1 obecnej ustawy stanowią wyraźnie, że określenie warunku w sposób proporcjonalny ma umożliwić „ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia”. Zasada ta ma więc z jednej strony gwarantować właściwy poziom konkurencyjności postępowania (a co za tym idzie, nie ograniczać tej konkurencyjności w sposób nadmierny, nieuzasadniony przedmiotem zamówienia), z drugiej zaś służyć niedopuszczeniu do zamówienia podmiotu, który nie ma odpowiedniego doświadczenia lub zdolności finansowych.