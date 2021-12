Na bazie sprawy dotyczącej praktyk monopolisty włoskiego rynku energetycznego oraz podległych mu spółek rzecznik generalny dostrzegł okazję do dokonania szerszej interpretacji art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) ustanawiającego zakaz nadużywania pozycji rynkowej. W szczególności w odniesieniu do sytuacji, w której dochodzi do zliberalizowania przepisów , w wyniku czego na rynku zdominowanym wcześniej przez niewielką liczbę podmiotów mają pojawić się konkurencyjne firmy.