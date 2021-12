To kolejny wyrok, jaki zapadł w sporze pomiędzy Dysonem a Komisją Europejską. Od 1 września 2014 r. wszystkie odkurzacze sprzedawane w UE muszą posiadać specjalne etykiety, które informują klientów o poziomie efektywności energetycznej. Wymóg taki wprowadziła dyrektywa 2010/30/UE w sprawie wskazania, poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią. Na jej podstawie KE wydała rozporządzenie, które określało metodę badania wspomnianej efektywności. Została ona zakwestionowana przez Dysona z tego powodu, że pomiar następował przy pustym zbiorniku. Miało to być korzystne dla klasycznych odkurzaczy workowych, a niekorzystne dla urządzeń stosujących technologię cyklonową. Początkowo Sąd UE nie uwzględnił skargi Dysona. Wyrok ten został jednak uchylony przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i ostatecznie, po ponownym rozpoznaniu skargi, Sąd UE zdecydował się uchylić wspomniane rozporządzenie, uznając, że narzucona w nim metoda pomiaru rzeczywiście nie odzwierciedla warunków najbardziej zbliżonych do rzeczywistego użytkowania (wyrok z 8 listopada 2018 r., w sprawie T-544/13).