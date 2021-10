Dotychczas instytucje finansowe samodzielnie ustalały sposób weryfikacji beneficjentów rzeczywistych swoich potencjalnych klientów . Od przyszłego tygodnia będą musiały wymagać potwierdzenia zgłoszenia w CRBR. I choć obowiązek dokonania wpisu w rejestrze istnieje od dwóch lat (a jego niedopełnienie jest zagrożone karą nawet do miliona złotych), to i tak przedstawiciele instytucji finansowych biją na alarm.

- Odsetek klientów, którzy korzystają z usług naszej instytucji i jednocześnie nie zgłosili spółek do CRBR, wcale nie jest mały. To poważny kłopot - zdradza nam przedstawiciel jednej z instytucji finansowych.

- Informacje przekazywane bankom nie były przekazywane do publicznej wiadomości. Po zaostrzeniu przepisów podmiotom będzie grozić już nie tylko kara za brak dokonania zgłoszenia do CRBR, lecz także odcięcie od możliwości finansowania działalności - mówi mec. Andrychowski.

W Ministerstwie Finansów słyszymy, że prawo europejskie wymaga, aby obligatoryjnym elementem tzw. środków bezpieczeństwa finansowego (zestawu czynności oceniających ryzyko prania pieniędzy i przeciwdziałających temu zjawisku) było uzyskanie potwierdzenia rejestracji albo odpisu z CRBR lub podobnego rejestru prowadzonego w innym państwie członkowskim UE. „(…) brak wpisu podmiotu do tego zobowiązanego do CRBR lub rejestru w innym państwie członkowskim UE powinien wykluczać możliwość skutecznego nawiązania nowych stosunków gospodarczych z takim podmiotem” - podkreśla MF w odpowiedzi dla nas.

Co ważne, instytucje obowiązane będą porównywać informacje z rejestru z tymi uzyskanymi samodzielnie na podstawie zgromadzonych danych. A ewentualne rozbieżności będą musiały zgłaszać do ministra finansów.

Polski Związek Firm Deweloperskich zwrócił się w tej sprawie do Ministerstwa Finansów, argumentując, że zawiązywanie umów najmu na potrzeby zapewnienia siedziby nie jest pojęciem tożsamym co świadczenie usługi, a skoro ustawa posługuje się tym drugim pojęciem, to trzeba dokonywać wykładni zgodnie z celem przepisów.

Opisywana nowelizacja u.o.p.p.f.t. zakłada, że z końcem października br. wejdą w życie również inne regulacje. Przykładowo rozszerzające katalog podmiotów zobowiązanych do dokonywania zgłoszeń w CRBR m.in. o spółki partnerskie, trusty, spółki europejskie, spółdzielnie, stowarzyszenia wpisane do KRS oraz fundacje. A także regulacje stanowiące, że za brak zgłoszenia do rejestru odpowiedzialność może ponosić nie tylko podmiot zobowiązany do dokonania tego zgłoszenia, ale również sam beneficjent, jeżeli nie dostarczył temu podmiotowi niezbędnych danych (grozi mu kara finansowa do 50 tys. zł). Ponadto przepisy określające, że dane z CRBR mają być przechowywane przez 10 lat od daty wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego lub - w przypadku trustów - dekady od ustania obowiązku zgłoszeniowego.