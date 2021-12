Spór o prawo do przetwarzania tych danych rozpoczął się w 2019 r., kiedy to członek zarządu jednej ze spółek handlowych zażądał od Fundacji Moje Państwo, by ta przestała przetwarzać jego dane (w tym numer PESEL) i wykasowała je z prowadzonego przez siebie serwisu internetowego Rejestr.io. To baza danych o spółkach czy fundacjach, która agreguje dane z publicznie dostępnego rejestru KRS i pozwala na ich wyszukiwanie czy też tworzenie powiązań (np. personalnych). W części darmowej wyświetla podstawowe informacje, w części odpłatnej rozszerzone, w tym dane archiwalne. Administrator odmówił uwzględnienia wniosku o wykasowanie danych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego trafiła skarga mężczyzny, również uznał, że fundacja posiada uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych. Sądy, najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 2837/19), a teraz NSA w pełni zgodziły się z tą decyzją.