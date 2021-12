W pierwszej kolejności w opisanej sytuacji spółka może skierować skargę na wójta do rady gminy. Upoważnienie do tego daje art. 229 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), z którego wynika, że – jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, to właśnie rada gminy co do zasady jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności: wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Jak zaś podano w art. 246 k.p.a., wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 k.p.a. albo wskazanym w zawiadomieniu (art. 245 k.p.a.). Przepisy nie przewidują odpłatności od skargi (postępowanie jest bezpłatne). Rada gminy powinna rozpoznać skargę w formie stosownej uchwały. Ma na to nie więcej niż miesiąc.