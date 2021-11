Przypomnijmy, że zmiana ustawy wyczekiwana jest nie tylko przez branżę wiatrakową, ale też m.in. przemysł energochłonny, spółki energetyczne czy samorządy . Prace nad nią, latem 2020 r., zapowiedziała ówczesna wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, a projekt do konsultacji wiosną skierowała ówczesna wiceminister rozwoju, Anna Kornecka. Po jej odejściu z rządu pieczę nad propozycją zmiany przepisów przejął wiceminister rozwoju Artur Soboń. To właśnie on skierował projekt do KWRiST. Choć - według informacji DGP - rozważano także wariant przekazania tej inicjatywy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Na grudniowym posiedzeniu projektem zajmie się zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST.