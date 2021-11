W obu wyżej wymienionych przypadkach inkaso dotyczy należności publicznoprawnych gminy, a nie cywilnoprawnych. Założenie to ma potwierdzenie także w przepisach ordynacji podatkowej. W art. 9 tej ustawy postanowiono, że inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Z kolei z korelacji art. 3 pkt 3 i art. 2 par. 4 ordynacji podatkowej wynika m.in., że przepisów tej ustawy nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych.