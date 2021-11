Gdy konsument kupuje do mieszkania drzwi, parkiet lub wyposażenie łazienki, płaci 23 proc. VAT. Jeśli jednak dokona zakupu tego samego towaru wraz z usługą montażu, stawka spada do 8 proc. Sprawa wydaje się oczywista. Szkopuł tylko w tym, że producenci i duże sklepy budowlane coraz częściej rezygnują z własnych ekip montażowych. Zamiast nich w punktach sprzedaży można uzyskać kontakt do przedstawiciela formalnie niezwiązanej ze sprzedawcą firmy montażowej lub nawet spotkać się z nim.

„Kupiłem drzwi (skrzydła i ościeżnice) od firmy montażowej. Formalnie, bo pieniądze oczywiście zapłaciłem bezpośrednio producentowi. Znaczna część przywiezionego towaru okazała się uszkodzona. Firma montażowa stwierdziła, że jej to nie interesuje, bo nawet nie dostała jeszcze pieniędzy, i mam załatwiać sprawę z producentem. Ten z kolei powiedział, że nie korzystam z żadnych uprawnień konsumenckich, bo towar kupowała firma montażowa, a nie ja” - żali się w liście do redakcji jeden z czytelników DGP.

- Podejście firm montażowych jest nieuprawnione. Na gruncie polskiego prawa to właśnie one, sprzedając odbiorcy (który najczęściej jest konsumentem) usługę wraz z towarem, odpowiadają z tytułu rękojmi za jego wady. To, że sprzedaż towaru i usługa montażu na gruncie przepisów o VAT mogą być traktowane łącznie jako usługa, do której można stosować obniżoną stawkę podatku (8 proc.), nie zmienia reżimu odpowiedzialności cywilnoprawnej - wskazuje.