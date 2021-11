Z art. 693 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) wynika, że przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a ten zaś zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Zatem niewątpliwym obowiązkiem dzierżawcy nieruchomości jest opłacanie czynszu. W opisanej sytuacji chodzi o opłacanie go na rzecz gminy, która wydzierżawia lokal użytkowy. A jak wynika z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gospodarowanie mieniem komunalnym należy do zadań wójta (lub odpowiednio burmistrza, prezydenta).