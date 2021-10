Sprawdzaj możliwości na etapie złożenia ofert

Bardzo istotny dla wykonawców jest fakt, że nowa ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1598), obowiązująca od 1 stycznia 2021 r., zasadą czyni wyznaczanie terminów realizacji przedmiotu zamówienia publicznego określanego jako jednostka czasu od dnia zawarcia umowy. Podstawowy jest zatem termin wykonania zamówienia określony jako liczba dni, miesięcy od dnia udzielenia zamówienia. Do rzadkości dziś należy określanie terminu wykonania zamówienia jako konkretnej daty – musi to być uzasadnione szczególnymi warunkami realizacji zamówienia, np. koniecznością sfinansowania zamówienia ze środków UE dostępnych do określonego dnia.

Rozważnie ze skróceniem terminu realizacji zamówienia

W przeciwnym razie sytuacja przedsiębiorcy może być bardzo trudna. Zazwyczaj bowiem w odniesieniu do postępowań, w których wykonawcy deklarują skrócenie czasu realizacji zadania, zamawiający nie są skłonni akceptować wydłużeń terminów. Nic dziwnego: skoro dzięki ofercie ze zobowiązaniem do skrócenia terminu wykonawca wygrał postępowanie, to trudno oczekiwać, że zamawiający w łatwy sposób przyjmie argumentację o konieczności wydłużenia terminu często nawet ponad termin podstawowy wykonania zamówienia.

Przedłużający się przetarg

Możliwa jest też sytuacja, że zamawiający skorzystał z jednorazowego wezwania wykonawcy do wydłużenia związania ofertą, a mimo to znów nie udało się dokonać wyboru oferty w terminie. W takim przypadku zamawiający ma obowiązek wystąpić do wykonawcy najwyżej ocenionego o wyrażenie zgody na wybór jego oferty, mimo że upłynął już termin związania go ofertą. To dla przedsiębiorcy dodatkowa okazja do odmowy wyrażenia zgody na taki wybór. W przypadku odmowy lub braku odpowiedzi na wezwanie zamawiającego oferta zostanie odrzucona bez dodatkowych skutków dla wykonawcy. Co ciekawe, wyrażenie zgody na wybór oferty najkorzystniejszej po terminie związania ofertą nie wymaga wniesienia wadium, a w przypadku wyboru oferty nie obliguje do zawarcia umowy.