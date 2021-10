Zacznijmy od tego, że autorzy gróźb kierowanych wobec lekarzy przede wszystkim powinni być ścigani, stawiani przed sądami i karani. Trzeba walczyć z nimi tak samo, jak się leczy choroby – likwidując przyczyny, a nie skutki. Tym bardziej, że sami lekarze przyznają, iż groźby przychodzą do nich na skrzynki e-mail, wysyłane są też SMS-y. Co z tego, że serwisy skasują ileś tam wiadomości? Trzeba zlokalizować ich autorów, by za chwilę nie przeszli od słów do czynów. A to już zadanie dla policji i prokuratury. Dlatego słusznym krokiem było wysłanie do prokuratur wytycznych, aby zgłaszane do nich przypadki hejtu ścigać z urzędu, nie zaś na wniosek samych pokrzywdzonych.