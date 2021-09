Opłata reprograficzna ma rekompensować artystom prawo użytkowników do kopiowania legalnie rozpowszechnionych utworów. W ramach użytku osobistego wolno nam zapisać na dysku dekodera wyświetlany w telewizji film, skserować książkę czy nagrać płytę na dysk CD, a nawet przekazać ją później przyjaciołom. Ponieważ wiąże się to ze stratami dla twórców, prawo przewiduje dla nich odrębne wynagrodzenie. To właśnie wspomniana opłata reprograficzna, która kryje się w cenie urządzeń i nośników umożliwiających zwielokrotnianie utworów.

Austriacka organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi Austro-Mechana doszła do wniosku, że opłata ta powinna być też pobierana od usługi przechowywania plików w chmurze. Zaobserwowała bowiem, że coraz więcej użytkowników nie przechowuje filmów, muzyki czy zdjęć na fizycznych nośnikach tylko na wirtualnych dyskach. Pierwszą próbą zmuszenia usługodawców chmurowych do odprowadzania opłaty reprograficznej jest pozew wytoczony niemieckiej firmie Strato, która oferuje swym użytkownikom przestrzeń dyskową. Rozstrzygający ten spór wiedeński sąd postanowił poprosić o interpretację przepisów Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa budzi spore emocje w całej UE , gdyż dotyczy rynku usług o dużej wartości.

Problemy, jakie postawiono przed TSUE , są dwa. Pierwszy – czy w przypadku przechowywania danych w chmurze w ogóle dochodzi do zwielokrotniania utworów, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. b dyrektywy 2001/29/ WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Przepis ten wyraźnie mówi o nośnikach, co – zdaniem Strato – należy czytać jako nośniki fizyczne, a nie wirtualne. Drugie zagadnienie dotyczy tego, czy takie usługi powinny być objęte odrębną opłatą reprograficzną.

Skoro dochodzi do zwielokrotnienia w ramach dozwolonego użytku, to zgodnie z dyrektywą (i polskimi przepisami) artystom należy się rekompensata. Czy jednak oznacza to konieczność objęcia usługi przechowywania danych w chmurze odrębną opłatą reprograficzną? Zdaniem Gerarda Hogana niekoniecznie. Jeśli opłatami są już objęte urządzenia czy nośniki uczestniczące w przesyle danych do chmury, to mogą one stanowić wystarczającą rekompensatę. W Austrii takie opłaty są pobierane wyłącznie od nośników, ale rozumianych szeroko, łącznie z pamięcią wewnętrzną smartfonów czy tabletów.