W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lipca 2021 r. (sygn. akt II GSK 1378/18) zaakcentowano, że celem powyższej regulacji jest odsunięcie od czynności diagnostycznych nierzetelnych diagnostów dokonujących wpisów do dowodów rejestracyjnych lub wystawiających zaświadczenia skutkujące dopuszczeniem do ruchu pojazdów niesprawnych bądź w istocie niesprawdzonych pod względem technicznym, co naraża na niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała lub utraty życia osoby korzystające ze zgłoszonych do badań pojazdów, jak i innych użytkowników drogi. Z kolei w wyroku NSA z 21 listopada 2019 r. (sygn. akt II GSK 3485/17) podkreślono, że sankcja z 83b ust. 2 p.r.d. ma charakter bezwzględny, dlatego stwierdzenie określonych uchybień skutkuje koniecznością jej zastosowania i nie jest zależne od uznania organu. Podobnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 5 listopada 2019 r. (sygn. akt II SA/Bd 751/19). W rozstrzyganej sprawie kontrola w okręgowej stacji pojazdów również wykazała nieprawidłowości dotyczące zakresu i sposobu wykonania badania technicznego (w tym ich krótkotrwałości, a przez to nierzetelności). W uzasadnieniu sąd wskazał, że przedsiębiorca: „wykonując badania techniczne w analizowanym okresie w czasie średnio od ok. 8 do ok. 15 minut, nie mógł wykonać ich bez pominięcia poszczególnych czynności opisanych w załączniku do rozporządzenia, lub – wykonując je w takim czasie – dokonać ich pobieżnie i nierzetelnie”. Sąd ocenił przy tym, że na przeprowadzenie prawidłowego badania technicznego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony należy przeznaczyć co najmniej 20‒30 minut.