W sprawie, którą zajmował się NSA , plakat powieszono na jednym z budynków, przez co mieszkańcy łatwo mogli go dostrzec. Lubuski wojewódzki inspektor farmaceutyczny uznał, że tego typu działanie można uznać za nielegalną reklamę apteki. Na spółkę nałożono karę w wysokości 15 tys. zł. Decyzję utrzymał w mocy główny inspektor farmaceutyczny. W uzasadnieniu podkreślono, że umieszczenie bannera było „celowym działaniem marketingowym”. Fakt, że nie zamieszczono na nim typowo reklamowych treści, nie zmieniał tego, że – zdaniem GIF – kluczowe były rzeczywiste intencje, jakimi kierowała się spółka. Banner mógł pośrednio zachęcić pacjentów do skierowania się do apteki i pośrednio zwiększyć jej zyski.