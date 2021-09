Jak stwierdza Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, należy przede wszystkim wyraźnie wytyczyć granicę między reklamą a informacją, tak by nie naruszać prawa pacjenta do wiedzy, ale też ochronić go przed marketingowymi chwytami. Tomków przypomina także, że restrykcyjny zakaz reklamy wprowadzono po to, by ukrócić wyłudzenia z budżetu NFZ, które sięgały kilkuset milionów złotych rocznie. Miał on zapobiec także nadmiernemu i niepotrzebnemu zażywaniu leków przez pacjentów.