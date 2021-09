Polska Izba Ubezpieczeń twierdzi, że obowiązek prowadzenia monitoringu sieci czy archiwizacji wszystkich treści przekazywanych przez podmioty nadzorowane oraz ich pracowników mógłby doprowadzić do tego, że media społecznościowe straciłyby swoją największą zaletę – szybkość w informowaniu klientów i reagowaniu na ich potrzeby. „Małe podmioty będą narażone na obniżenie swojej konkurencyjności wobec tych, które będą miały większe środki i możliwości spełniania wytycznych zawartych w stanowisku. Spowoduje to także utrudniony dostęp klientów podmiotów nadzorowanych (konsumentów) do informacji o ofercie tych podmiotów, sposobu postępowania w określonych przypadkach, zakresu świadczonej ochrony. Utrudni także znalezienie podmiotu oferującego niestandardową usługę czy specyficzny zakres ochrony” – wskazuje PIU.