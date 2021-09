– Dokument jest środkiem komunikacji oczekiwań UKNF co do działalności podmiotów nadzorowanych w mediach społecznościowych. A więc stanowi cenne wskazówki co do tego, w jaki sposób urzędnicy mogą oceniać działalność podmiotów w tym zakresie – mówi dr Michał Mostowik, adwokat i starszy prawnik w kancelarii DLK Legal. I dodaje, że projekt stanowiska UKNF powinien zainteresować nie tylko banki, ubezpieczycieli i spółki notowane, ale również współpracujące z nimi agencje marketingowe oraz influencerów.