Wyrok dotyczy przetargu na odbiór odpadów komunalnych w jednej z litewskich gmin. Wygrało go konsorcjum złożone z czterech firm. Konkurencyjny przedsiębiorca próbuje jednak przed sądami podważyć ten wyrok, przekonując, że zwycięska grupa nie spełniła warunków udziału w postępowaniu. Jeden z nich dotyczył osiągnięcia średniorocznego obrotu w zakresie zbiórki i transportu zmieszanych odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 200 tys. euro. Wymóg ten miał spełniać jeden z konsorcjantów, takie przynajmniej złożył oświadczenie. Problem w tym, że mogło ono budzić wątpliwości. Chodziło bowiem o usługi wykonywane wcześniej we współpracy z innymi firmami, które również miały zajmować się zbiórką i wywozem odpadów zmieszanych. Na dodatek dokumenty, które miały potwierdzać te usługi, zostały utajnione przez wspomnianego członka konsorcjum jako tajemnica przedsiębiorstwa. Sąd Najwyższy Litwy, do którego ostatecznie trafił spór w tej sprawie, nabrał wątpliwości co do tego, jak interpretować przepisy dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Najistotniejsze z 11 zadanych pytań dotyczy odpowiedzialności konsorcjum w sytuacji, gdy to jeden z jego członków podał informacje, a pozostali nie zdawali sobie sprawy z tego, że są one nieprawdziwe. Czy wszyscy wówczas podlegają wykluczeniu?

Co to oznacza w praktyce? Jeśli zamawiający orientuje się, że jeden z członków konsorcjum (lub tzw. podmiot trzeci, na którego zasobach polega wykonawca) wprowadził go w błąd, to przede wszystkim powinien dać mu szansę na samooczyszczenie. Jeśli jednak nawet do tego samooczyszczenia nie dojdzie, to nie powinna to być podstawa do automatycznego wykluczenia konsorcjum (lub wykonawcy polegającego na zasobach podmiotu trzeciego) w sytuacji, gdy nie wiedziało o nieprawidłowościach u swego partnera. W takiej sytuacji zawsze jeszcze można podmienić firmę na taką, która spełnia warunki przetargowe. Jeśli jest to podmiot trzeci, to nie ma co do tego wątpliwości, bo na to wskazuje wprost art. 63 dyrektywy. W sprawie rozstrzyganej przez TSUE chodziło jednak o konsorcjum, a więc wyrok można też odczytywać jako możliwość zamiany jednego z konsorcjntów, choć to nie zostało stwierdzone wprost.