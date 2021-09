Bez liberalizacji ustawy odległościowej Polska Grupa Energetyczna nie zrealizuje części swojej strategii do 2030 r., mówi wiceprezes spółki Paweł Śliwa. Niedawno w Serocku mieliście dwudniową konferencję z udziałem m.in. przedstawicieli rządu. Czy ich wypowiedzi wskazują na to, że jest nadzieja na tę liberalizację?

Kluczowy postulat PSEW odnosił się do tego, by przygotowanie inwestycji było szybsze, a cały proces trwał krócej. Dlatego proponowaliśmy m.in. usprawnienie przebiegu konsultacji dotyczących uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przyjęcie trybu doręczeń dla inwestycji wiatrowych analogicznego do zasad obowiązujących dla inwestycji liniowych czy umożliwienie stosowania najnowszych technologii w energetyce wiatrowej, czyli tzw. repowering.

Plany miejscowe nie będą już przeszkodą dla takich inwestycji – na podstawie decyzji środowiskowej plany będą zmieniane z automatu. To będzie potężny impuls dla nowych inwestycji na takich terenach. Dzięki niemu będą one szły jak burza. Możemy więc śmiało powiedzieć, że zaczynamy budować w Polsce energetykę przemysłową – to pierwszy krok do prawdziwej transformacji energetycznej naszego kraju.