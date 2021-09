Sąd UE stwierdził też, że znak polskiego przedsiębiorcy nie koliduje z oznaczeniem „Sfera”. Konsumenci nie powinni być bowiem wprowadzeni w błąd przez użycie podobnie brzmiących znaków towarowych. Bo nawet jeśli producenci będą sprzedawać artykuły wytworzone z podobnego materiału, to ich przeznaczenie jest w praktyce zupełnie inne. Pierwszy bowiem nastawiony jest na dostarczanie produktów do transportu i kolekcjonowania dóbr, drugi zaś przygotowuje artykuły do dekoracji domu. Z tego też powodu produkty nawet w jednym sklepie byłyby sprzedawane w zupełnie innych sekcjach.