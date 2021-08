Oprogramowanie jest teraz testowane, przeprowadzane są audyty bezpieczeństwa, a następnie zostaną wdrożone ewentualne poprawki. W połowie września wybrana grupa zamawiających zostanie zaproszona do programu pilotażowego, podczas którego ma sprawdzać działanie modułu składania ofert i wniosków w praktyce. Chodzi o to, by wykryć ewentualne błędy i móc poprawić je na bieżąco. Planowana data zakończenia pilotażu to luty–marzec następnego roku. Zapytani przez nas eksperci uważają, że nie ma sensu się z tym spieszyć.