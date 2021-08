Ważne w opisywanej sprawie jest to, że ustawodawca dokonujący nowelizacji sprzed czterech lat postanowił, że zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, wydane przed dniem wejścia w życie nowych regulacji, zachowują ważność, ale w niezmienionym kształcie i treści. Opolski WIF doszedł do wniosku, że całkowita zmiana akcjonariuszy podmiotu, któremu udzielono zezwolenia, jest podstawą do dokonania oceny na gruncie obecnie obowiązujących przepisów . Inspekcja ustaliła tym samym, że spółka narusza art. 99 ust. 3a ustawy – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 974 ze zm.). Przepis ten zabrania m.in. wydawania zezwolenia, jeżeli wnioskodawca, jego wspólnik lub partner albo podmioty przez niego kontrolowane prowadzą co najmniej cztery apteki ogólnodostępne.