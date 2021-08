Pierwszą z nich sąd wywiódł z przepisów o postępowaniu polubownym, które zgodnie z obowiązującymi do końca 2020 r. miały zastosowanie w sprawach toczących się przed KIO. Artykuł 1202 kodeksu postępowania cywilnego przewiduje możliwość wystąpienia przez stronę z wnioskiem o uzupełnienie wyroku sądu polubownego co do żądań zgłoszonych w postępowaniu, o których sąd polubowny nie orzekł w wyroku. Uzupełnienie to może dotyczyć także dodatkowych rozstrzygnięć, a więc także w sprawie kosztów. Korzystając z tej ścieżki, powód powinien wystąpić o uzupełnienie wyroku do KIO.