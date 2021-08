A co jeśli kupujący wyłoży na ladę plik banknotów ponad limit i zechce w ten sposób zapłacić za towar czy usługę? – Polski Ład nie przewiduje za to żadnej sankcji dla konsumenta – wskazuje Przemysław Antas, radca prawny i partner w firmie doradczej Ontilo. Karę poniesie za to nieoglądający się na wymogi ustawowe sprzedawca, bo przyjdzie mu zapłacić podwójny podatek: od przychodu ze sprzedaży oraz dodatkowo z tytułu sankcji za przyjęcie gotówki. Wspomniane sankcje podatkowe, jak wskazuje Michał Kret, radca prawny z kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy, pojawiają się w PIT i CIT (projektowany pkt 22 w art. 14 ust. 2 ustawy o PIT oraz pkt 16 w art. 12 ust. 1 ustawy o CIT).