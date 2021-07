Jak wyliczył urząd, aż 1450 z nich bezpośrednio wiązało się z pandemią. Zgłoszenia dotyczyły bowiem odwołanych wycieczek i lotów, wstrzymania pracy przedszkoli, szkół, siłowni, odwołanych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Były też zastrzeżenia do usług finansowych, chodziło zwłaszcza o utrudniony dostęp do pieniędzy i wakacji kredytowych. Konsumenci zgłaszali także problemy z jakością usług telekomunikacyjnych, w szczególności dostępem do internetu czy usług VOD. Odnotowano także zwiększenie liczby skarg w zakresie sprzedaży internetowej i usług remontowych. Ponadto wzrosła liczba sygnałów dotyczących sprzedaży żywności.