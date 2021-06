Świadczenie Komu przysługuje Konieczne do spełnienia warunki Do kogo wniosek

Postojowe Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki (w tym punkty papiernicze i piśmiennicze) w jednostkach oświatowych (m.in. w szkołach, przedszkolach, bibliotekach pedagogicznych), działający pod kodami PKD: 47.11.Z albo 47.19.Z (jako rodzaj przeważającej działalności) ■ prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. przeważającej działalności pod określonym kodem PKD;■ przychód niższy co najmniej o 40 proc. w listopadzie, grudniu 2020 r., styczniu, lutym lub marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.;■ brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych; chyba że przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w miesiącach, których dotyczył spadek przychodów;■ zaświadczenie od dyrektora placówki oświatowej, iż przedsiębiorca był związany umową najmu przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów Wniosek składany jest do ZUS.Postojowe jest udzielane w zależności od liczby miesięcy, w których był spełniony warunek dotyczący spadku przychodu, jednak nie więcej niż pięciokrotnie.Jeżeli świadczenie zostało przyznane na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, to ten sam miesiąc nie może zostać podany przy ubieganiu się o kolejne postojowe

Zwolnienie ze składek za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Jw., czyli przedsiębiorcy prowadzący przeważającą działalność pod kodami PKD: 47.11.Z albo 47.19.Z ■ prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. przeważającej działalności pod określonym kodem PKD;■ zgłoszenie jako płatnik składek do 30 września 2020 r.;■ przychód niższy co najmniej o 40 proc. w listopadzie, grudniu 2020 r., styczniu, lutym lub marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.;■ zaświadczenie od dyrektora placówki oświatowej, iż przedsiębiorca był związany umową najmu przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów Wniosek o zwolnienie przedsiębiorcy składa się do ZUS najpóźniej do 30 września 2021 r.

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy (dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w przypadku znacznego obniżenia przychodu przedsiębiorcy) Jw., czyli przedsiębiorcy prowadzący przeważającą działalność pod kodami PKD: 47.11.Z albo 47.19.Z ■ prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. przeważającej działalności pod określonym kodem PKD;■ przychód niższy co najmniej o 40 proc. w listopadzie, grudniu 2020 r., styczniu, lutym albo marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.■ zaświadczenie od dyrektora placówki oświatowej o tym, że przedsiębiorca był związany umową najmu przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów Wniosek składa się do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, najpóźniej do 30 września 2021 r.