Aby zweryfikować skuteczność obecnie obowiązujących regulacji z ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, należałoby oszacować, jak zmienia się z każdym rokiem udział szarej strefy w rynku. Problem w tym, że szara strefa jest zawsze trudna do zbadania. Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że jej udział z każdym rokiem maleje. W 2016 r. wynosił ogółem aż 79,6 proc., zaś w 2020 r. 17,5 proc. Wygląda na to, że Polska wypada lepiej niż cała Unia Europejska, gdzie średnio odnotowano spadek z 41,3 proc. do 25,9 proc. W zakładach wzajemnych w Polsce udział szarej strefy spadł z 64,1 proc. do 9,4 proc. W całej Unii Europejskiej w 2016 r. wynosił on 39,6 proc., zaś w 2020 r. już jedynie 25,7 proc. Według MF „szacunki zostały oparte w całości na danych niezależnej spółki badającej światowe rynki gier hazardowych H2 Gambling Capital (H2) w zakresie tzw. przychodu organizatora (lub ew. przychodu brutto), liczonego jako różnica przychodów z gier hazardowych i wypłaconych wygranych. Podmiot ten prowadzi szacunki szarej strefy na rynku w grach hazardowych świadczonych przez sieć Internet, w udostępnionej bazie danych jest to pozycja «Interactive Offshore» definiowana jako aktywność hazardowa online między graczem a operatorem zlokalizowanym/regulowanym poza jurysdykcją. (…) średnia dla UE została obliczona z pominięciem Luksemburga, gdzie hazard online nie podlega regulacjom, oraz Malty i Irlandii, gdzie operatorzy mogą działać legalnie bez lokalnej licencji”.