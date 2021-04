Od 5 do 10 tys. zł – takie kary od inspekcji handlowej dostało niemal 50 sklepów oferujących sprzęt RTV i AGD za brak widocznej informacji o możliwości oddania starego sprzętu lub informowanie o tym w niedostateczny sposób. Tak wynika z niedawno opublikowanego raportu opisującego kontrole przeprowadzone w III kwartale 2020 r. Inspektorzy skontrolowali 302 przedsiębiorców i mieli zastrzeżenia do prawie 20 proc. z nich. Na niektóre sieci nałożono kilka grzywien – osobno za naruszenia stwierdzone w ich różnych placówkach. Oberwało się również mniejszym sklepom z elektroniką. To pokazuje, że firmy mają kłopot z interpretacją i przestrzeganiem art. 37 ust. 4 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.