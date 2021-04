– Przeprowadzany jest właśnie audyt w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska. Ma to związek z faktem, że państwo coraz większą wagę przykłada do walki z przestępczością śmieciową. A inspekcja jest na pierwszej linii frontu, więc warto wyeliminować pewne nieprawidłowości – potwierdził nasze informacje Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska. Dodaje też, że prawdą jest, iż dotychczasowe ustalenia pokazują, że nie wszędzie przeciwdziałanie przestępczości było tak intensywne, jak być powinno. Po zakończeniu audytu zostaną podjęte decyzje co do ewentualnych dalszych działań. Mówiąc wprost – nie można wykluczać nawet zawiadomień do prokuratury dotyczących przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez niektórych funkcjonariuszy.