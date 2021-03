Sprawa dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno i zamieszania wokół wyborów przeprowadzonych w 2018 r. Jak już pisaliśmy w DGP – jako że sprawa urosła do rangi jednej z najgłośniejszych w polskiej spółdzielczości w ostatnich latach – niezadowoleni z poczynań władz mieszkańcy postanowili przejąć kontrolę nad radami osiedla, czyli formalnie najmniej istotnymi organami spółdzielni. W praktyce jednak najważniejszymi. To bowiem rady osiedla w 2019 r. zatwierdzały kandydatów do rady nadzorczej spółdzielni (statut przewiduje, że walne z każdego z czterech osiedli wybiera siedmiu członków rady nadzorczej spośród maksymalnie 10 kandydatów – selekcji kandydatów dokonują właściwe rady osiedli). A to rada nadzorcza decyduje o tym, kto będzie w zarządzie. Mówiąc najprościej: aby przejąć władzę w spółdzielni, trzeba najpierw mieć większość w osiedlach.