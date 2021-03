Jeszcze do niedawna przepisy o zamówieniach publicznych dzieliły przetargi na te, w których przysługiwało prawo do wnoszenia odwołań w pełnym zakresie (od progów unijnych), i te, w których można było skarżyć jedynie wyliczone wprost w ustawie czynności zamawiającego (poniżej progów unijnych). W tym drugim przypadku część decyzji zamawiających była więc niezaskarżalna (patrz: infografika). Dla przykładu, jeśli bezpodstawnie unieważnili przetarg, to firma, która powinna go wygrać, nie miała możliwości zakwestionowania takiego rozstrzygnięcia. Jedyne, co mogła zrobić, to wystartować w kolejnym, o ile został rozpisany.