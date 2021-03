Przesłanką do cofnięcia zezwoleń był fakt, że 14 spółek, które pozostawały w stosunku zależności, naruszyły zakaz prowadzenia więcej niż 1 proc. ogólnodostępnych aptek na terenie danego województwa. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944) wskazuje wyraźnie, że zezwolenia na działalność nie wydaje się zarówno w sytuacji, gdy dany przedsiębiorca sam przekracza ten próg, jak i w momencie, gdy bezpośrednio lub pośrednio kontroluje on takie podmioty. Nie może on również przynależeć do grupy kapitałowej, której członkowie prowadzą łącznie więcej niż 1 proc. aptek ogólnodostępnych.