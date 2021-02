Zgodnie z art. 60 kodeksu spó łek handlowych (dalej: k.s.h.), jeżeli umowa spółki stanowi, że prawa, jakie miał zmarły wspólnik, służą wszystkim spadkobiercom wspólnie, a nie zawiera w tym względzie szczególnych postanowień, to do wykonywania tych praw spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę. Czynności dokonane przez pozostałych wspólników przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców. Zapis w umowie spółki jawnej czytelnika realizował zacytowany przepis k.s.h. Czy on rozwiązuje wątpliwości? ‒ Nie, gdyż takie postanowienie umowy spółki nie reguluje stosunku dziedziczenia – tłumaczy mec. Medyński. I dodaje, że wskazanie osoby reprezentującej spadkobierców w spółce jawnej służy wyłącznie wyłonieniu ustawowego reprezentanta masy spadkowej (czyli wszystkich spadkobierców) na czas trwania postępowania spadkowego. Proces ten jest dwuczęściowy. – Najpierw, z chwilą śmierci wspólnika, jego spadkobiercy stają się uczestnikami w spółce na prawach spadku (i po to jest reprezentant), a wspólnikami staną się dopiero po zakończeniu postępowania spadkowego – mówi Mateusz Medyński. Zaznacza, że takie postępowania mogą trwać latami, a zatem w k.s.h. przewiduje się wskazanie reprezentanta, żeby nie blokować na ten czas funkcjonowania spółki. – Jednak wskazany reprezentant to nie nowy wspólnik, tylko pełnomocnik wszystkich spadkobierców do czasu, aż się prawomocnie podzielą spadkiem – podkreśla ekspert.