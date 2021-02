Od 1 stycznia 2018 r. marszałkowie województw uzyskali kompetencję do unieważniania w drodze decyzji administracyjnej dokumentów DPO, DPR, EDPO lub EDPR, wobec których wykazano niezgodność informacji dotyczących zagospodarowania odpadów opakowaniowych zawartych w tych dokumentach ze stanem faktycznym. Nastąpiło to na skutek wejścia w życie ustawy z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2056; dalej: nowelizacja). Jednocześnie wadliwa praktyka wystawiania tych dokumentów przez recyklerów uderza w ich kontrahentów (wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach, organizacje odzysku opakowań i organizacje samorządu gospodarczego), którzy są zobowiązani do osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Konsekwencją unieważnienia jest bowiem obowiązek skorygowania sprawozdań o odpadach opakowaniowych, co może wiązać się z wymogiem uiszczenia opłaty produktowej. Z tego powodu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 października 2020 r. (sygn. IV SA/Wa 707/20) uznał, że stroną w postępowaniu o unieważnienie ww. dokumentów powinni być nie tylko ich wystawcy, lecz także podmioty, które je otrzymują.

Jeżeli zatem dokumenty DPO, DPR, EDPO, EDPR zostaną unieważnione, to siłą rzeczy będzie to miało wpływ na sprawozdania składane przez przedsiębiorców. Będą one nieprawidłowe, a to, jak już wspomniano, oznacza konieczność dokonania korekty sprawozdań w terminie 14 dni od dnia, kiedy decyzja o unieważnieniu stanie się ostateczna. Poza tym, jeżeli na skutek owej decyzji marszałka wymagane poziomy odzysku i recyklingu spadną poniżej progów określonych w załączniku nr 1 do u.g.o., to dodatkowo zaktualizuje się zobowiązanie do uiszczenia opłaty produktowej.

Podmioty, które rozliczają się na podstawie DPO, DPR, EDPO, EDPR, są więc zainteresowane tym, jaki będzie wynik postępowania o unieważnienie tych dokumentów. WSA w Warszawie w sprawie o sygn. IV SA/Wa 707/20 wskazał, że w takim postępowaniu znajdzie zastosowanie art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Zgodnie z tym przepisem stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Zdaniem sądu należy mieć tu przede wszystkim na uwadze, że w demokratycznym państwie prawa (art. 2 Konstytucji RP) status strony nie jest swoistym przywilejem, ale jednym z podstawowych gwarantów prawa do postępowania, a zatem prawa do obrony interesów, w tym prawa do wysłuchania (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 listopada 2011 r., sygn. II OSK 1657/10, CBOSA). Warszawski WSA podkreślił, że przedmiotowe dokumenty mają charakter sui generis indywidulanego uprawnienia – potwierdzają bowiem poddanie recyklingowi lub odzyskowi określonej masy odpadów w danym roku rozliczeniowym. Zdaniem WSA uprawnienie to jest zaś kluczowe z punktu widzenia oceny wywiązania się przez beneficjenta dokumentu z obowiązku recyklingu określonego w art. 17 ust. 1 i 2 u.g.o. Potwierdzeniem tego szczególnego statusu dokumentów jest właśnie art. 53 ust. 4a tej ustawy, który wprowadza instytucję ich unieważnienia. Ustawodawca nadał zatem temu rodzajowi dokumentów charakter zbliżony do aktu administracyjnego. Nawet bowiem dokumenty urzędowe jako takie nie podlegają zbliżonej procedurze unieważnienia, a tylko ocenie przez pryzmat art. 76 w zw. z art. 80 k.p.a. (tj. ocenie ich mocy dowodowej, z zastrzeżeniem, że choć dokumenty urzędowe – o ile zostały sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania – stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone, to jednak dopuszczalne jest przeprowadzenie dowodu przeciwko ich treści).