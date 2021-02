Projekty rozporządzeń przewidują, że doręczenie pisma następuje poprzez jego odebranie na koncie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. W przypadku nieodebrania pisma w terminie 14 dni od dnia umieszczenia go na koncie pismo uznaje się za doręczone w dniu następującym po upływie tego terminu. Po doręczeniu pisma bądź upływie wskazanego wyżej terminu zaś nadawca otrzyma elektroniczne potwierdzenie doręczenia pisma. W tym potwierdzeniu znajdą się oznaczenie pisma, chwila jego odbioru, wskazany zostanie właściciel konta, na które dokonano doręczenie, a także – co istotne – ewentualnie informacja , że zastosowana została fikcja doręczenia z powodu rzeczywistego nieodebrania dokumentu.

Marcin Warchoł zapewnia jednak, że system teleinformatyczny będzie na 1 lipca 2021 r. gotowy. I nie będzie to żadne awaryjne rozwiązanie na chwilę, a po prostu to wynikające z ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55).

Zwolennikiem reformy jest też radca prawny Jerzy Kozdroń, wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL. Mówi on, że oczywiście na początku mogą pojawić się pewne kłopoty i ludzie będą musieli się przyzwyczaić do nowego sposobu doręczeń, ale zmiany są nieuchronne. Zresztą już 7–8 lat temu współpracownicy Kozdronia przekonywali go do wprowadzenia podobnego rozwiązania. Wówczas polityk uznał, że jest na nie jeszcze zbyt wcześnie. Ale teraz należy już spróbować.