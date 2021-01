Spadek sprzedaży nie uszczuplił dochodów bud żetu państwa. Jak wynika z danych resortu finansów, w ciągu trzech kwartałów 2020 r. z akcyzy od papierosów wpłynęło 15,8 mld zł. Dla porównania w tym samym czasie 2019 r. było to 15,3 mld zł. Eksperci tłumaczą, że to efekt wzrostu akcyzy. Od stycznia 2020 r. zwiększyła się ona z 206,76 zł za tysiąc sztuk i 31,41 proc. maksymalnej ceny detalicznej do odpowiednio 228,10 zł i 32,05 proc. Mniejszy popyt nie wpłynął też na produkcję. Ta według GUS wzrosła o 4,6 proc. W 2020 r. z taśm polskich fabryk zjechały 223 mld sztuk papierosów. – 80 proc. produkcji idzie na eksport, a za granicą nie doszło do spadku popytu. W niektórych krajach dało się wręcz zauważyć większe zapotrzebowanie. Dobrym przykładem są Niemcy. Zamarła papierosowa turystyka do Polski, więc konsumenci zaczęli więcej kupować na lokalnym rynku – mówi nasz informator z branży tytoniowej.