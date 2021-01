Ze względu na precedensowy charakter sprawy wyrok wydała Wielka Izba (15 sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej). W pierwszej jego części przesądzono wyłączne kompetencje UE do doprecyzowania statusu prawnego środka płatniczego przyznanego banknotom denominowanym w euro. Przy czym dla skuteczności takiego statusu nie jest konieczne nałożenie bezwzględnego obowiązku przyjmowania banknotów jako środka płatniczego. Nie jest również konieczne, aby UE ustanowiła w sposób wyczerpujący i jednolity wyjątki od tego zasadniczego obowiązku, o ile co do zasady możliwe jest dokonanie zapłaty w gotówce.