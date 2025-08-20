Szahed nad Polską. Czy Rosja testuje nasze państwo?

Dziennikarze DGP zastanawiają się również nad tym co wynika z maratonu negocjacyjnego, który rozpoczął się spotkaniem Donald Trump-Władimir Putin na Alasce? O co realnie gra Ukraina? Jakich chce gwarancji bezpieczeństwa? Jakiej chce armii? Dziennikarze analizują wymiar energetyczny obecnych rozmów.
Czyli tematu, który jest kluczowym elementem obecnej rozgrywki, ale nie wypływa na zewnątrz jako spin. Jak będzie wyglądał system obniżenia reżimu sankcyjnego przez Zachód? Czy Amerykanie staną się pośrednikami w handlu surowcami rosyjskimi? I w końcu jaki będzie bilans tych rozmów dla samej Ukrainy? Czy będzie potrafiła przebić ewentualny kontrowersyjny rozejm w sukces odbudowy państwa?
Więcej w materiale wideo.
