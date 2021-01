Chodzi o kodeksy postępowań. Można je nazwać zbiorami dobrych praktyk, tyle że przyjmowanymi w bardziej sformalizowany sposób i zatwierdzanymi przez prezesa UODO. Pozwalają one uszczegółowić przepisy RODO i w praktyczny sposób dostosować do specyfiki danej branży. Administratorzy, którzy deklarują przestrzeganie takiego kodeksu, są nim związani. Weryfikuje to tzw. podmiot monitorujący, który w przypadku stwierdzenia naruszenia może wykluczyć administratora z grona podmiotów stosujących kodeks.