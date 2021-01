"Po konsultacjach liczba sektorów objętych Tarczą Finansową PFR dla mikro i MSP 2.0 wzrosła do 45 branż" - napisał we wtorek Paweł Borys na Twitterze.

"Łącznie z umorzeniem subwencji z TF 1.0 dostępne wsparcie dla najbardziej poszkodowanych branż z PFR to aż 20 mld zł" - podał.

Rząd przyjął we wtorek uchwały ws. Tarczy Finansowej 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich firm oraz noweli Tarczy Finansowej 1.0 PFR.

W ramach Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm rząd chce kontynuować wsparcie przedsiębiorców poszkodowanych przez sytuację związaną z COVID-19. Budżet programu wyniesie 13 mld zł.

Na program składają się: Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikrofirm o wartości 6,5 mld zł oraz Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm o wartości 6,5 mld zł.

Finansowanie w ramach programu będzie udzielane od 15 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła też uchwałę w sprawie noweli Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm - tzw. Tarczy Finansowej 1.0 PFR. "Rząd chce umożliwić umarzanie przedsiębiorcom działającym w branżach szczególnie dotkniętych restrykcjami sanitarnymi w związku z COVID-19, do 100 proc. subwencji udzielonej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm" - czytamy we wtorkowym komunikacie CIR. Jak dodano, na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy ok. 7,5 mld zł.