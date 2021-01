Jedną z możliwości rozwiązania sporów domenowych jest ich poddanie pod rozstrzygnięcie sądów polubownych. W przypadku sporów domen z rozszerzeniem „.pl” warto rozważyć możliwość skierowania ich do rozwiązania przez Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych działający przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Gdy domena ma rozszerzenie „.eu”, można zwrócić się do Sądu Arbitrażowego w Pradze, który działa pod auspicjami europejskiej organizacji EURid. Postępowanie przed tym sądem nie powinno nastręczać przedsiębiorcom trudności, ponieważ może się toczyć w języku polskim oraz wyłącznie w formie elektronicznej. Natomiast wszelkie nazwy zarejestrowane w domenach międzynarodowych, takich jak „.com”, podlegają mechanizmowi rozwiązywania sporów oferowanych przez WIPO. Jest to narzędzie, z którego jak pokazuje statystyka, chętnie korzystają przedsiębiorcy z całego świata, także z naszego kraju.