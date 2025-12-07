Każdy zwrotomat działający w systemie kaucyjnym musi być zintegrowany z operatorem i pobierać dane o produktach kaucyjnych z centralnej bazy CBDOK. Tylko takie urządzenia mogą prawidłowo identyfikować opakowania oznaczone jako kaucyjne. Wcześniejsze zwrotomaty-recyklomaty pełniły (i nadal pełnią) funkcję oznaczonych pojemników na odpady, które bardzo często miały funkcję zgniatania.
Wybór i zakup danego urządzenia wynika z możliwości finansowych, lokalowych i organizacyjnych danego sklepu. Rynek dostawców urządzeń do zbiórki jest szeroki, konkurencja jest duża i stale rośnie, a to wymusza zarówno wysoką jakość oferowanych produktów, jak i sprawną integrację systemów bez pośrednio z operatorami systemu kaucyjnego.
Tak, różnią się wymiarami i zakresem zbierania różnych frakcji – od jednej do trzech rodzajów opakowań (butelka PET, puszka aluminiowa, szkło). W przypadku np. PolKa Operatora Systemu Kaucyjnego każdy producent zwrotomatów czy skanerów do zbiórki manualnej przechodzi proces integracji, który jest zakończony certyfikatem zgodności.
Część sieci sklepów zdecydowała, że w pierwszym okresie działania systemu kaucyjnego będzie przyjmować opakowania bez kaucji, wydając voucher z wartością, która obniża rachunek podczas zakupów lub oferując punkty lojalnościowe. To zarówno element budowania przewagi konkurencyjnej, jak i działanie zgodne z ich strategią ESG.
Ogólnopolski system kaucyjny wystartował 1 października 2025 r. i objął trzy rodzaje opakowań: butelki PET do 3 l, puszki metalowe do 1 l, oraz butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l. Przy czym ich zbiórka bedzie obowiązkowa dopiero od 2026 r.
Obecnie jest znikoma liczba opakowań kaucyjnych w butelce szklanej, ale z każdym tygodniem ich liczba się zwiększa. Po włączeniu szkła wielokrotnego użytku do systemu różnice dla konsumenta będą minimalne:
- kwota kaucji za butelkę szklaną zostanie ujednolicona i wyniesie obligatoryjnie 1 zł dla wszystkich butelek,
- butelki będą oznaczone logo systemu kaucyjnego.
Zwrot będzie możliwy bez paragonu w każdym sklepie, który jest punktem zbiórki.
Docelowo tak, choć ustawa przewiduje wyjątki. Opakowania kaucyjne zgodnie z przepisami są podzielone na frakcje i pojemności. Z systemu zostały wyłączone pewne kategorie, m.in. opakowania po napojach mlecznych (np. po mleku i jogurcie itp.) – przede wszystkim ze względów sanitarnych. I co ważne, opakowanie trafi do systemu tylko wtedy, gdy ma logo systemu kaucyjnego, spełnia wymagania techniczne (rodzaj, pojemność, wielokrotne użytki w przypadku szkła) oraz jest wprowadzone do centralnej bazy produktów kaucyjnych.
Dla tych o powierzchni poniżej 200 mkw. przyjmowanie wszystkich opakowań może być dobrowolne. Jednocześnie stają się one punktami poboru kaucji w przypadku sprzedaży opakowań kaucyjnych, szczególnie dla PET i puszek. Butelki szklane wielokrotnego użytku będą musiały być przyjmowane, gdy dany sklep sprzedaje napoje w takich butelkach.
Nie. W systemie będą przyjmowane wyłącznie opakowania oznaczone logo systemu kaucyjnego. Bez niego, a także bez czytelnej etykiety i kodu kreskowego konsument nie otrzyma zwrotu kaucji.
Jeśli sklep zdecyduje się dobrowolnie przyjąć opakowanie nieoznaczone, będzie to jego autonomiczna decyzja, niepowiązana z systemem kaucyjnym obowiązującym od 1 października 2025 r. ©℗
Podstawa prawna
ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 870)
